BlackBerry присоединяется к патентному пулу Velos Media.

Канадская телекоммуникационная компания предоставит свои критически важные для развития стандарта патенты для пула Velos, которые объединяет патенты, имеющие отношения к кодеку высокоэффективной компрессии видео (HEVC). Об этом говорится в пресс-релизе, представленном 18 января.

В последние годы компания BlackBerry сменила основное направление своей деятельности, перейдя от смартфонов к корпоративному программному обеспечению и «интернету вещей».

«Мы рады тому, что компания BlackBerry присоединилась к платформе Velos Media, что ещё в большей степени расширит возможности доступа к важнейшим инновациям в сфере HEVC, открывающим перед пользователями путь к наслаждению видео более высокого качества», – заявил президент Velos Фред Телецки.

HEVC – это стандарт компрессии, используемый для сжатия видео высокого разрешения.

Velos также управляет патентам HEVC, принадлежащими пяти прочим членам пула: Ericsson, Panasonic, Qualcomm, Sharp и Sony.

Пул был организован в 2017 году.

«Оптимизированный подход Velos Media открывает перед производителями продуктов разумный и эффективный путь к получению лицензий, а наши владельцы патентов получают чётко видную отдачу от своих инвестиций в проводимые исследования и разработки», – заявил Телецки.

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