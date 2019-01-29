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HEVC

BlackBerry присоединяется к патентному пулу Velos Media.

Канадская телекоммуникационная компания предоставит свои критически важные для развития стандарта патенты для пула Velos, которые объединяет патенты, имеющие отношения к кодеку высокоэффективной компрессии видео (HEVC). Об этом говорится в пресс-релизе, представленном 18 января.

В последние годы компания BlackBerry сменила основное направление своей деятельности, перейдя от смартфонов к корпоративному программному обеспечению и «интернету вещей».

«Мы рады тому, что компания BlackBerry присоединилась к платформе Velos Media, что ещё в большей степени расширит возможности доступа к важнейшим инновациям в сфере HEVC, открывающим перед пользователями путь к наслаждению видео более высокого качества», – заявил президент Velos Фред Телецки.

HEVC – это стандарт компрессии, используемый для сжатия видео высокого разрешения.

Velos также управляет патентам HEVC, принадлежащими пяти прочим членам пула: Ericsson, Panasonic, Qualcomm, Sharp и Sony.

Пул был организован в 2017 году.

«Оптимизированный подход Velos Media открывает перед производителями продуктов разумный и эффективный путь к получению лицензий, а наши владельцы патентов получают чётко видную отдачу от своих инвестиций в проводимые исследования и разработки», – заявил Телецки.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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