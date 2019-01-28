Видеосервис Hulu снизил стоимость месячной подписки. Теперь пользователи одного из популярных тарифов смогут платить 5,99 вместо 7,99 долларов. Об этом пишет портал content-review.com.

Согласно сообщению, снижение цен коснулось только тарифа, предлагающего доступ к контенту со встроенной рекламой. В то время как плата за стандартную подписку не изменилась, а за телеканалы – выросла почти на 13%.

Отмечается, что, несмотря на подобные изменения и даже на изначально более выгодные тарифы, Hulu все равно уступает Netflix в популярности. Как правило, пользователи отдают предпочтение эксклюзивному контенту более известного сервиса, не ставя стоимость подписки в приоритет.

Напомним, недавно Mediasat сообщал о том, что Netflix поднял тарифы для американских подписчиков.

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