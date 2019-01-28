UATV получил «добро» на вещание в Беларуси

Украинский телеканал в числе трех иностранных получил разрешение на вещание в Беларуси. Приказ подписал министр информации Александр Карлюкевич, передает Spektr.

Согласно информации, кроме UATV разрешение на распространение также получили «KazakhTV» и «Хабар 24». Разрешение было выдано сроком на три года.

«Скоро в Минске состоится презентация телеканала, о дате и времени проведения которой будет объявлено дополнительно», — сообщило украинское посольство в Минске.

Напомним, ранее посол Украины Игорь Кизим выразил надежду на то, что вещание UATV в кабельных сетях Беларуси начнется в ближайшем времени.

UATV начал вещание 1 октября 2015 года. Он представляет собой украинский телеканал иновещания, который ведет трансляции на украинском и русском языке, с английскими субтитрами.

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