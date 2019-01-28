Торренты больше не в моде: Россияне переходят на онлайн-просмотр пиратского контента

Большая часть пиратских фильмов и сериалов просматривается пользователями на онлайн ресурсах. Об этом, ссылаясь на исследования Group-IB, пишет Интерфакс.

Согласно данным исследования, основная масса незаконного контента больше не скачивается с торрентов, а распространяется с помощью веб-ресурсов. На сайтах осуществляется нелегальный просмотр 80% фильмов и почти 90% сериалов.

«Основным источником пиратского контента по итогам 2018 года стали CDN-сети (Content Distribution Network), которые оптимизируют доставку и дистрибуцию контента и увеличивают скорость его загрузки. Такие сети, в том числе, агрегируют файлы с фильмами и сериалами и позволяют автоматизировать размещение контента на страницах пиратских сайтов», — говорится в сообщении Интерфакс.

Так, по данным Group-IB, на территории России около 15 пиратских CDN-провайдеров поставляют пользователям незаконный контент, из них четыре – крупные ресурсы с базой в несколько сотен тысяч файлов.

Отмечается, что в отношении программного обеспечения и компьютерных игр лидерами поставок контента все еще остаются торренты.

Напомним, недавно в России снова обнаружили увеличение количества пиратских сайтов.

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