Телеканал History2 может начать вещание в сетях платного телевидения Украины

Реализацию на украинском рынке осуществит MBG Ukraine. Об этом в блиц-интервью для Детектор Медиа сообщила глава компании Катерина Федорова.

«Для канала History2 (H2) готовится российская дорожка на европейской версии – тогда канал станет доступным и для Украины, после прохождения процедуры внесения в список адаптированных каналов», — прокомментировала Федорова.

Также она рассказала о том, как можно увеличить доходы украинских правообладателей. По ее словам, эффективная борьба с пиратством, андеррепортингом и кардшарингом может поспособствовать росту прибыли примерно на 70%.

«По нашим подсчетам, чистое пиратство со стороны провайдеров – это около 15-20% от текущих объемов рынка. Пресечение андеррепортинга может увеличить доход правообладателей на 40%. Пресечение кардшаринга прибавит еще 15-20%», — объяснила глава MBG.

Напомним, Media Broadcasting Group Limited (MBG) – это российская компания, которая представляет ведущие спутниковые телеканалы в странах СНГ. Украинский филиал, ООО «Медиа Бродкастинг Груп Украина», представляет на местном рынке иностранные телеканалы History и Euronews.

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