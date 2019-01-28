Впервые в России изображение в формате сверхвысокой четкости – 8K – будет передано через спутник и выведено на экран бытового телевизора. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе спутникового оператора «Орион».

Экспериментальный проект «Собственная среда 8K» организован ГК «Орионом» в партнёрстве с мировыми брендами Samsung, Intelsat, российскими компаниями Elecard, RuSat и ведущими экспертами в области перспективных систем телевидения. На данный момент он не является абонентским решением.

Основная цель эксперимента – оценить весь комплекс задач, который встает перед оператором спутникового телевидения при передаче сигнала и трансляции контента в формате 8K, а также фактическую степень готовности компонентов данной технологии на сегодняшний день. На корпоративном стенде «Орион» в рамках выставки CSTB Telecom&Media (29 – 31 января) установит первую серийную модель бытового телевизора Samsung с разрешением 7680 х 4320 пикселей (необходимо для вещания в формате 8K). Передача сигнала будет осуществляться через спутниковые мощности компании Intelsat на протяжении всех дней работы выставки.

Специально для данного проекта сотрудники ГК «Орион» совместно с молодыми московскими клипмейкерами сняли ролик «Мы работаем, чтобы вас увидели». Для съемок использовалась профессиональная камера 8K RED Epic-W, которая позволяет видеть мельчайшие детали изображения. В рамках проекта «Собственная среда 8 К» промо-ролики в формате 8K также предоставит компания Samsung.

«Мы понимаем, что сегодня к реализации формата 8K в России на сегодняшний момент не готово ни технологическое, ни абонентское оборудование. Но мы видим, как стремительно развивается эта технология, и появляются все более эффективные решения. Проект «Собственная среда 8K» позволил нам понять, что спутниковый тракт – это достаточно комфортная среда для передачи телевидения сверхвысокой чёткости. И, в относительно недалеком будущем, мы, скорее всего, сможем оптимизировать использование спутниковой емкости таким образом, что трансляция формата 8K перейдет из разряда экспериментов и фантастики в разряд повседневной реальности», — прокомментировал результаты экспериментального проекта Технический директор ГК «Орион» Константин Салтыков.

Технология 8K пока мало распространена не только в России, но и во всем мире. Однако многие крупные производители оборудования уже анонсировали появление телевизоров с данным разрешением. По прогнозам аналитиков, к 2020 году рынок телевизоров с разрешением 8K составит примерно 900 000 штук, причем, по меньшей мере, половина из них находится в Китае.

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