Новая эра: LG займется исследованиями в области 6G

Южнокорейская компания LG совместно с Институтом передовых технологий (KAIST) займется изучением сети шестого поколения. Об этом сообщает Дни24.

LG и KAIST заключили соглашение о сотрудничестве, конечной целью которого будет являться переход с 5G на сеть шестого поколения. Для исследований будет создана лаборатория, которая разместится в городе Тэджон (Южная Корея).

Ожидается, что новая разработка будет иметь большую пропускную способность, нежели ее предшественница, возможно, системы шестого поколения смогут обслуживать гаджеты, находящиеся под водой.

Однако, по прогнозам экспертов, коммерческого использования сети 6G стоит ожидать не раньше конца следующего десятилетия.

Напомним, недавно Корея запустила автобус с доступом к 5G.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.