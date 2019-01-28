На благо зрителя: YouTube изменит систему рекомендаций

Видеохостинг внесет изменения в систему рекомендаций, очистив «предложку» от «токсичных» видеороликов, сообщается в официальном блоге YouTube.

В частности, из рекомендаций уберут рекламу фальшивых чудо-леарств, видео с псевдонаучными фактами и ролики, предоставляющие заведомо ложную информацию об исторических событиях.

«Мы отреагировали обновлением нашей системы, чтобы сосредоточиться на удовлетворенности зрителей, а не на просмотрах, включая измерение лайков, антипатий и опросов, при этом реже рекомендуя кликбейты на видео», — сказано в блоге.

По словам представителей YouTube, были подключены эксперты по оценке со всей Америки, которые помогут изменить систему генерирования рекомендаций.

Также сообщается, что изменения будут постепенными и изначально коснутся только небольшого количества видеороликов в США. Однако, со временем планируется распространение системы на большее количество стран.

Напомним, недавно Mediasat сообщал о тенденции массовой продажи крупнейших YouTube-каналов владельцами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.