К лету Россия полностью перейдет на цифру

После успешно проведенного пробного запуска цифрового ТВ в Тверской области, остальные регионы страны должны отключить аналог до 3 июня, передают Известия.

Сообщается, что переход на цифровое телевидение происходил в России в течение 10 лет. На этот процесс было потрачено 200 млрд рублей, однако для окончательной цифровизации гражданам и региональным бюджетам придется вложить еще около 1 млрд рублей, а региональным телекомпаниям она обойдется в 30–35 млн рублей в год.

Как результат, россиянам станут доступны два пакета из 20 каналов в цифровом формате, что раньше было привилегией только подписчиков платного ТВ.

В свою очередь власти государства также останутся «в плюсе», пополнив федеральный бюджет на 50-250 млрд рублей за счет продажи высвободившихся частот коммерческим компаниям.

Напомним, ранее в Минкомсвязь заявили о том, что переход на цифровое вещание не повлияет на количество телезрителей в России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.