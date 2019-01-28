16 января 2019 года районный суд Бремена (Германия) наложил предварительный судебный запрет в отношении двух дистрибьюторов приставок Formuler в Германии. Помимо прочих нарушений, устройства Formuler эмулировали MAC-адреса приставок MAG компании Infomir. Суд запретил дистрибьюторам продавать приставки Formuler и другие медиаустройства, которые эмулируют медиаплееры MAG. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

Представитель Infomir пояснил, что такая эмуляция позволяла приставкам Formuler использовать Stalker Middleware и Ministra TV platform — популярные программные продукты, принадлежащие компании. Эти устройства также угрожали работоспособности приставок MAG, подключенных с ними в одной сети.

«Решение районного суда Бремена подтверждает важность соблюдения прав интеллектуальной собственности и честного ведения бизнеса. Мы приветствуем готовность судов решать сложные технические споры, которые возникают в Европейском Союзе», — заявил Виктор Артющенко, коммерческий директор Infomir.

Компания Infomir не собирается на этом останавливаться, она использует все доступные средства, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу собственных продуктов и защитить свои права от подобных посягательств, — резюмируют в пресс-службе.

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