В Украине могут возникнуть проблемы с работой некоторых государственных порталов. Это произойдет, если к февралю порталы не переведут на новые стандарты DNS. Об этом пишет UBR.

Согласно данным, на новые стандарты протокола система доменных имен, EDNS, уже перешли более 90% мировых ресурсов. Однако, несмотря на быстроту исполнения и невысокую стоимость операции, многие провайдеры до сих пор не обновили программное обеспечение. В частности, среди украинских ресурсов: сайт Министерства инфраструктуры, Министерства молодежи и спорта, а также сайт сети Ланет. Если изменений не последует — уже с первого февраля данные ресурсы работать не будут, поскольку попадают в так называемую «красную зону».

«Данные домены могут стать недоступными, поскольку корневые DNS сервера и крупные публичные резолверы (DNS сервера), например, Google 8.8.8.8, перестанут принимать от них информацию о доменах. Но есть еще время обновиться», — подметил совладелец Alfa-Inet Александр Телятников.

Отмечается, что в «желтую зону» попали провайдер Фринет, Olx.ua, сайт национализированного ПриватБанка, странички Минфина, МЭРТ, СБУ, Гоструда, МИД, Минобороны и даже Кабмина. Эти сайты будут работать, однако могут стать легкой мишенью для взломщиков, поскольку не поддерживают новые стандарты безопасности.

В свою очередь сайты Нацбанка, Укргазбанка, Ощадбанка, Мининформполитики, Минрегионстроя, ГФС, Нацполиции, аэропортов Борисполь и Киев, Укрзалізниці, а также интернет-магазин Розетка не столкнутся с трудностями, поскольку проверку прошли.

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