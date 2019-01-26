В сети запустили портал ProgramBuyer для поиска ТВ-контента

Ресурс уже включает 75 дистрибьюторов и почти 50 тыс. часов разножанрового контента, сообщает RUVOD.

Согласно данным, функционал сайта заключается в детальном поиске, позволяющем находить как распространенный контент, так и довольно нишевые программы на новых и давно существующих источниках.

Также отмечается, что ProgramBuyer нацелен на поддержку правообладателей и дистрибуторов. Последние могут пользоваться преимуществами сайта с минимальными затратами. Ресурс требует относительно невысокой платы за подписку, поскольку вмещает внушительный объем контента.

Создатели Эвина Тринг и Роз Паркер, отмечая успехи своего детища, заявляют о стабильном росте покупателей и контента, что стимулирует постоянные улучшения сайта.

«Наш мир становится всё больше и сложнее, и мы уверены, что ProgramBuyer упростит поиск хороших программ, выстраивание отношений и зарекомендует себя как жизненно важный универсальный портал как для покупателей, так и для и владельцев прав», — сказано в их совместном заявлении.

ProgramBuyer — это онлайн-каталог телевизионного контента со всего мира. Используя сложное средство поиска, он предоставляет продавцам и покупателям единый пункт назначения, где они могут перечислять и искать широкий спектр контента со всего мира.

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