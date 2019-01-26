Компания одной из первых перенесла технологию 4К OLED в ноутбуки и запускает производство раньше конкурентов. Продажи технической новинки стартуют уже со следующего месяца, пишет Популярная Механика.

«Дисплей Samsung будет иметь 34 млн цветов, разрешение 3846х2160 пикселей и динамический коэффициент контрастности 120 000:1. По словам разработчиков, качество и глубина изображения будут неотличимы от той картины, что воспринимает человеческий глаз», — отмечает источник.

Сообщается, что кроме Samsung своими разработками OLED-дисплеев для ноутбуков уже успели похвастаться такие производители как Dell, HP и Lenovo. Однако именно корейской фирме удалось первой запустить серийное производство. Остальные компании запустят продажи с марта.

Напомним, недавно в Samsung анонсировали цены на 8K QLED-телевизоры.

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