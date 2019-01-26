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5G Europe / 5G Европа
В Европейской комиссии озвучили планы касательно гармонизации спектра в диапазоне 3.6 ГГц, в котором планируется развивать 5G. Данный шаг должен ускорить процесс внедрения технологии на континенте.

В сообщении, размещённом на сайте Еврокомиссии, говорится, что данный шаг позволит странам – членам ЕС использовать данный частотный диапазон для нужд 5G уже к 31 декабря 2020 года, в соответствии с положениями, прописанными в новом Кодексе электронных коммуникаций ЕС, который был принят в декабре 2018 года.

В Комиссии разъяснили, что использование диапазона для беспроводных служб широкополосной связи было согласовано в 2008 году, однако это использование оставалось слабым, было выдано лишь ограниченное количество лицензий.

В настоящее время в нормативные документы вносятся технические поправки, которые должны подготовить диапазон к 5G, поскольку полоса 3.7 ГГц рассматривается в качестве основного начального диапазона для внедрения данной технологии в странах ЕС.

Впрочем, в Комиссии добавили, что диапазон 3.6 ГГц не имеет какого-либо эксклюзивного права на использование исключительно для нужд 5G, и решение гармонизировать диапазон было принято на основании принципов, обозначенных в кодексе гарантирования «нейтральности технологий и услуг».

Перспективы 5G будут связаны в первую очередь с использованием двух изначальных диапазонов (700 МГц и 26 ГГц), а также дальнейшего распределения частот в ранее согласованных диапазонах ЕС, лежащих ниже 6 ГГц, а также новых частот в диапазоне миллиметровых волн.

В Еврокомиссии отметили, что решение о согласовании принципов использования диапазона для 5G было принято после получения положительных отзывов от государств-членов, входящих в его Комитет по радиочастотному спектру.

«После того, как вступит в силу Кодекс электросвязи, радиочастотный ресурс будет выделяться и координироваться на уровне ЕС ещё лучше, чем в настоящее время; таким образом, Европа может стать лидером по темпам запуска сетей 5G», – заявили в Еврокомиссии.

Следующим шагом должно стать подобное согласование принципов использования диапазонов 26 ГГц и 700 МГц, которое уже началось.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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