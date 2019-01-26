В Европейской комиссии озвучили планы касательно гармонизации спектра в диапазоне 3.6 ГГц, в котором планируется развивать 5G. Данный шаг должен ускорить процесс внедрения технологии на континенте.

В сообщении, размещённом на сайте Еврокомиссии, говорится, что данный шаг позволит странам – членам ЕС использовать данный частотный диапазон для нужд 5G уже к 31 декабря 2020 года, в соответствии с положениями, прописанными в новом Кодексе электронных коммуникаций ЕС, который был принят в декабре 2018 года.

В Комиссии разъяснили, что использование диапазона для беспроводных служб широкополосной связи было согласовано в 2008 году, однако это использование оставалось слабым, было выдано лишь ограниченное количество лицензий.

В настоящее время в нормативные документы вносятся технические поправки, которые должны подготовить диапазон к 5G, поскольку полоса 3.7 ГГц рассматривается в качестве основного начального диапазона для внедрения данной технологии в странах ЕС.

Впрочем, в Комиссии добавили, что диапазон 3.6 ГГц не имеет какого-либо эксклюзивного права на использование исключительно для нужд 5G, и решение гармонизировать диапазон было принято на основании принципов, обозначенных в кодексе гарантирования «нейтральности технологий и услуг».

Перспективы 5G будут связаны в первую очередь с использованием двух изначальных диапазонов (700 МГц и 26 ГГц), а также дальнейшего распределения частот в ранее согласованных диапазонах ЕС, лежащих ниже 6 ГГц, а также новых частот в диапазоне миллиметровых волн.

В Еврокомиссии отметили, что решение о согласовании принципов использования диапазона для 5G было принято после получения положительных отзывов от государств-членов, входящих в его Комитет по радиочастотному спектру.

«После того, как вступит в силу Кодекс электросвязи, радиочастотный ресурс будет выделяться и координироваться на уровне ЕС ещё лучше, чем в настоящее время; таким образом, Европа может стать лидером по темпам запуска сетей 5G», – заявили в Еврокомиссии.

Следующим шагом должно стать подобное согласование принципов использования диапазонов 26 ГГц и 700 МГц, которое уже началось.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.