По итогам 2018 года китайский производитель возглавил мировой рынок BOE Technologyей для телевизоров, оставив позади себя бывшего лидера – LG и гиганта производства – компанию Samsung. Об этом сообщает ferra.ru.

Согласно данным, за прошедший год BOE Technology смогла увеличить число поставок телевизионных панелей на 24%, вследствие чего компания вырвалась в мировые лидеры, сместив с позиций других крупных производителей.

«BOE поставила партнёрам-производителям 54,3 млн LCD-панелей, тогда как LG — 48,6 млн. Третье место занимает тайваньская Innolux с 45,1 млн дисплеев. Корейская компания Samsung занимает по итогам года только четвёртое место с 39,4 млн панелей. На пятом месте расположилась китайская Huaxing Optoelectronics с 38,7 млн панелей», — сообщает ресурс.

Отметим, BOE Technology Group была основа в 1993 году. Она является дочерней компанией Beijing Electronics Holdings Co. Занимается разработкой, производством и продажей дисплеев и сенсорных устройств.

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