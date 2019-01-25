Оператор мобильной связи отменит услугу с февраля текущего года. Информация об этом размещена на сайте Vodafone.

Сообщается, что MMS не будут доступны, поскольку больше не являются востребованными среди абонентов.

«С 01.02.2019 г. прекращается предоставление услуги MMS, как маловостребованной. Для отправки мультимедийных сообщений рекомендуем использовать мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и другие», — сказано на сайте.

Напомним, недавно Vodafone расширил покрытие 4G на Западной Украине.

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