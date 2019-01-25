В декабре 2018 года Карпатская киберполиция пресекла деятельность ресурса tvoetv.in.ua, незаконно распространявшего ТВ-контент. Однако, с недавних пор сервис восстановил свою работу, передает Лига.Tech.

Сообщается, что сайт извинился перед пользователями за неудобства, возникшие в период блокировки сайта. Сервису не удалось сохранить биллинг за декабрь, в связи с чем пользователей приглашают обратиться за компенсацией.

Веб-ресурс был заблокирован за незаконное распространение более 700 каналов с нарушением авторских прав. Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, в ходе которых была изъята часть оборудования.

Отмечается, что по делу было открыто уголовное производство. Пиратам грозит до шести лет лишения свободы.

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