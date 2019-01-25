Украинские провайдеры вынуждены поднять цены на интернет

Цены вырастут примерно на 25% уже к середине текущего года. Об этом в эфире телеканала «Украина» сообщил председатель Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко, передает Укринформ.

По данным Федиенко, причиной грядущего подорожания интернет-пакетов в Украине стала инфляция. Председатель ИнАУ объяснил, покупка интернет-трафика производится за валюту, поэтому рост ее стоимости соответствующим образом скажется на тарифах.

Также он отметил, что даже с учетом предстоящего повышения цен, интернет в Украине останется более дешевым, чем в Европе. Если наши соотечественники платят за пакет около 3-4 долларов, то заграницей стоимость такого же набора услуг составит не менее 20 долларов.

Напомним, интернет-провайдер «Воля» анонсировал подорожание тарифов с февраля.

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