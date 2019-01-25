Правительство государства выделит на нужды изучений 30 млн. долларов. Об этом сообщает Daily Comm.

Уточняется, что официально об этом будет заявлено 25 января после встречи министра экономического развития Канады Навдипа Бэйнса с главой Nokia Радживом Сури на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Финансируемые исследования направлены на подготовку телекоммуникационных сетей к внедрению 5G и разработку инструментов защиты сетей.

Ранее сообщалось, что Вьетнам одним из первых в мире начнет тестирование 5G.

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