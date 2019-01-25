«Билайн» прекращает работу в Грузии

Российский оператор принял решение покинуть грузинский рынок. Об этом пишет Sputnik Грузия.

Как отметил глава Нацкомиссии по коммуникациям Каха Бекаури, изначально «Билайн» не имел частот для запуска 4G, однако позже Грузия предоставила компании частотный ресурс для развития LTE-связи. Несмотря на это, оператор все же решил прекратить свою деятельность на территории страны. Как считает сам Бекаури, для «Билайн» внедрение на грузинский рынок изначально было всего лишь экспериментом.

Компания «Виони Грузия», представлявшая оператора в стране, ситуацию пока не комментирует. Однако, согласно обещаниям представителей «Билайн», вскоре стоит ожидать официального заявления с их стороны.

Напомним, «Билайн» — торговая марка компании ВымпелКом, под которой её дочерние компании оказывают телекоммуникационные услуги в России и странах СНГ. В Грузии он появился в 2007 году и на сегодняшний день занимает третье место среди операторов сотовой связи по количеству абонентов.

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