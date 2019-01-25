В европейской компании Arianespace снижают расценки на запуск спутников на борту ракеты Ariane 5 – таким образом в компании планируют конкурировать в борьбе за клиентов с американской компанией SpaceX в ожидании появления в следующем году более бюджетной ракеты Ariane 6. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова топ-менеджер компании.

В Arianespace намерены снизить стоимость запусков при помощи ракеты Ariane 6 на 40% в сравнении с Ariane 5 – это станет возможным благодаря изменению конструкции ракеты и увеличению объёмов производства, что позволит компании уровнять свою ценовую политику с ценовой политикой компании SpaceX Илона Маска, – говорит управляющий директор Arianespace и глава отдела продаж на рынках Азиатско-тихоокеанского региона Вивиан Кенет.

По его словам, в настоящее время компания предлагает своим клиентам – таким, в частности, как телекоммуникационные компании – возможность запуска спутников ракетой Ariane 5 по ценам, аналогичным стоимости запусков при помощи ракеты Ariane 6 в будущем.

«Мы приложили немало усилий, вырабатывая ценовую политику. Результаты очень впечатляют», – заявил Кенет, отказавшись говорить о рентабельности проекта.

В настоящее время компания Arianespace борется за два важных контракта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые должны быть заключены в текущем году, а также ожидает объявления тендеров ещё на три контракта, – отметил он.

В 2018 году компания Arianespace, мажоритарным акционером которой является совместное предприятие Airbus и Safran, провела 11 запусков при помощи ракет Ariane 5, Vega и Союз. Изначально компания планировала провести на три запуска больше.

Компания, миссия которой заключается в гарантировании независимого доступа в космос европейским заказчикам – среди которых коммерческие и правительственные организации, озвучила в этом месяце свои планы на проведение в 2019 году 12 запусков, четыре из которых намечены на первый квартал.

Согласно оценкам лоббистской группы Ассоциация спутниковой промышленности, стоимость рынка спутниковых услуг составляет 5.5 миллиарда долларов в год. Компания SpaceX подарила индустрии технологию ракет многоразового использования, что помогло снизить стоимость космических запусков.

В ещё одной американской компании – United Launch Alliance, являющейся совместным предприятием компаний Boeing и Lockheed Martin, заявили на прошлой неделе о намерениях провести в ближайшие месяцы окончательное рассмотрение проекта новой флагманской ракеты Vulcan, которая также должна будет помочь компании снизить цены для усиления позиций в конкурентной борьбе с SpaceX.

В компании Blue Origin основателя Amazon.com Джефа Безоса недавно заявили о том, что планируют осуществить запуск находящейся в настоящее время в процессе разработки ракеты New Glenn в 2021 году – то есть, одновременно с появлением ракеты Vulcan.

В компании SpaceX, которую оценивают на рынке в 30.5 миллиарда долларов, заявили в текущем месяце о намерениях уволить примерно 10% своих сотрудников (которых сегодня более 6 000), что должно помочь увеличить «компактность» компании для решения «невероятно сложных задач» по разработке межпланетных космических аппаратов и глобального космического Интернета.

Мажоритарный акционер Arianespace – компания ArianeGroup – заявила о подписании с Европейским космическим агентством контракта, предусматривающего изучение возможности проведения к 2025 году лунной миссии с целью добычи реголита – руды, из которой можно получать воду и кислород.

По словам Кенета, если данный проект будет реализован, запуск планируется провести с космодрома во Французской Гвиане при помощи ракеты Ariane 6.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.