Авторы подготовленного агентством Parks Associates отчёта, посвящённого развитию OTT, прогнозируют, что в ближайшие пять лет OTT-платформы продолжат своё триумфальное шествие по миру. К 2024 году, согласно прогнозам, в мире будет насчитываться более 310 миллионов подключенных домохозяйств, имеющих подписку по меньшей мере на одну OTT-платформу. Всего же эти 310 млн домохозяйств обеспечат более 586 миллионов подписок на услуги OTT-сервисов.

Авторы отчёта «Службы OTT видео: Разрушительная глобализация» прогнозируют, что к концу 2018 года приблизительно 200 миллионов домохозяйств уже имели доступ как минимум к одной OTT-платформе.

«США лидируют по темпам принятия подписных OTT-платформ, однако прочие регионы также демонстрируют существенный рост, а новые службы расширяются, минуя границы, – говорит старший директор отдела исследований в Parks Associates Бретт Саппингтон. – Производители контента и провайдеры услуг OTT желают привлекать аудиторию и увеличивать доходы по всему миру. Как результат – Западная Европа и прочие мировые рынки в ближайшее время будут демонстрировать более высокие темпы роста, чем Северная Америка».

Рост аудитории по всему миру также порождает ряд проблем, которые должны понимать и решать OTT-провайдеры для успешного развития. К примеру, перечень устройств доступа, предпочитаемых пользователями, в различных странах выглядит по-разному – в США зрители предпочитают использовать смарт-телевизоры и устройства для доступа к потоковым медиа, канадцы чаще используют игровые консоли, а в Азии доминируют смартфоны и мобильные устройства. Во многих странах подключенные домохозяйства используют исключительно мобильный высокоскоростной интернет, не имея доступа к фиксированным линиям. Также важно понимать и другие ключевые факторы – такие, как вопросы регулирования, бизнес-модели, зрительские предпочтения, набор услуг.

«В конечном итоге, успех либо провал платформы зависит от качества предлагаемого ею контента, однако различия в ценах и заинтересованности зрителей порождает существенные различия в принятии платформы в разных странах, – поясняет Саппингтон. – К примеру, в HBO тестировали бизнес-модель, в которой стоимость подписки на услуги OTT была привязана к конкретному региону, будучи различной в Испании, Скандинавских странах и США. Данные эксперименты продолжаться и в ближайшем будущем по мере того, как провайдеры услуг и создатели контента продолжат тестировать различные формулы ценообразования, подачи контента и качества для каждого региона».

В отчёте также отражены сложные вопросы, связанные с предложением услуг OTT видео на различных рынках, лицензированием контента, его локализацией, выбором платформ и возможностями получения дохода. Отчёт также содержит прогнозы развития подписных OTT платформ по всему миру.

Помимо этого, в отчёте упомянуты следующие факты:

Roku является устройством для доступа к потоковым медиа, которое поддерживает работу с большинством OTT-платформ (66% от всех доступных), работающих в США.

Почти две третьих от всех OTT-платформ, доступных в США, также доступны по меньшей мере ещё на одном рынке.

Число подписчиков болливудского канала T-Series на YouTube составляет 74 миллиона.

70% широкополосных домохозяйств США, 64% широкополосных домохозяйств Канады и 52% широкополосных домохозяйств Великобритании подписаны, по меньшей мере, на одну OTT-платформу.

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