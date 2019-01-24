Viacom планирует купить видеосервис Pluto TV

Сделка даст медиагруппе возможность более глубокого проникновения на подключаемые устройства.

Во вторник компания Viacom озвучила свои планы касательно покупки бесплатной потоковой платформы Pluto TV – таким образом медиагруппа надеется усилить своё присутствие на подключаемых устройствах – таких, как плееры Fire TV от Amazon и Roku.

Ежемесячно к платформе Pluto, основанной в 2013 году, подключается более 12 миллионов активных пользователей. Более половины из них используют подключаемые телевизоры, отметили в Viacom.

Соглашение обеспечит компании Viacom, которая является владельцем телеканалов MTV и Paramount Pictures, более широкий охват зрителей, которые всё чаще выбирают потоковые устройства и смарт-телевизоры с функцией просмотра потоковых медиа, отказываясь от традиционных сет-топ-боксов.

Финансирование платформы Pluto осуществляется за счёт размещения рекламы – в отличие от таких конкурентов, как Netflix, которые существуют за счёт ежемесячно абонплаты пользователей. По словам генерального директора Viacom Боба Бейкига, в медиагруппе считают, что на рынке потоковых платформ, существующих за счёт рекламы, есть ещё много свободных мест для новых игроков.

«Всемирное проникновение Viacom, наличие в её портфеле множества развлекательных брендов, обширная библиотека контента и дополнительные маркетинговые ресурсы помогут усилить привлекательность Pluto TV для потребителя и обеспечат платформе чёткую дорожную карту для развития на всемирном уровне», – заявляют в Viacom.

Подобные сделки о слиянии являются частью новой программы компании Viacom по поглощению небольших фирм на фоне быстрых изменений в индустрии. В июле 2018 года в компании озвучили планы приобретения компании AwesomenessTV, ориентированной на молодёжную аудиторию, за 50 миллионов долларов.

В компании Viacom озвучили намерение выплатить за Pluto 340 миллионов долларов денежными средствами, при этом завершение транзакции намечено на первый квартал 2019 года.

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