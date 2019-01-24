Вьетнам одним из первых в мире начинает тестирование 5G

Министр информации и связи Нгуен Мань Хунг подписал разрешение на испытание 5G. Лицензию на пробное внедрение сети пятого поколения получил холдинг Viettel, принадлежащий министерству обороны. Об этом пишет VnExpress.

Как прокомментировал сам министр, это должно поспособствовать возвращению Вьетнаму лидерских позиций в мировом рейтинге технологического развития. Он отметил, что в свое время страна была передовиком по внедрению сети 2G. Однако после появления сетей следующих поколений позиции Вьетнама упали.

Сообщается, что Viettel будет проводить свои тестирования в крупнейших городах страны — Ханое и Хошимине. Оцениваться работа сетей будет по 73 параметрам. В процессе проверки Viettel не имеет права взимать абонплату с участников теста, должен отвечать за эффективность инвестиций и регулярно сообщать Министерству о результатах. Продлится испытание сети 5G год.

Таким образом, если тесты пройдут успешно, к 2020 году Вьетнам планирует запустить сервис 5G в коммерческое пользование. Это позволит стране войти в число первых перешедших на сеть пятого поколения.

Отметим, кроме выдачи лицензий на тестирование 5G-связи, Министерство информации и связи продвигает в стране лицензирование частот 4G с последующим отказом от сетей, работающих по стандартам 2G и 3G.

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