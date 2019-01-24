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Swissflix
Фото: Watson
Швейцарское Федеральное министерство культуры (BAK) желает запустить специализированную потоковую платформу для швейцарских фильмов.

Платформу планируется создать «по образу и подобию» Netflix, однако, не исключено, что зрителям не придётся платить за доступ к ней.

«В конце концов, потребители уже поддержали национальный кинематограф своими деньгами, заплатив налоги», – заявил глава отдела кино в BAK Иво Куммер в интервью немецкоязычному швейцарскому общественному телеканалу SRF.

Ежегодно BAK выделяет на нужды национального кинопроизводства примерно 30 миллионов швейцарских франков (26 миллионов евро).

Платформа, рабочее название которой Swissflix, будет содержать как современные, так и классические картины, должна спасти швейцарские фильмы от забвения после того, как они были представлены на кинофестивалях, прошли в прокате или были выпущены на DVD. Проект планируется реализовать до 2024 года. Столь долгий подготовительный период необходим для решения всех возможных вопросов, связанных с авторскими правами.

Согласно предварительной информации по состоянию на текущий момент, созданием новой потоковой платформы займётся находящийся в Лозанне национальный киноархив Швейцарии – Cinemathèque Suisse.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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