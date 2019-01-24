Швейцарское Федеральное министерство культуры (BAK) желает запустить специализированную потоковую платформу для швейцарских фильмов.

Платформу планируется создать «по образу и подобию» Netflix, однако, не исключено, что зрителям не придётся платить за доступ к ней.

«В конце концов, потребители уже поддержали национальный кинематограф своими деньгами, заплатив налоги», – заявил глава отдела кино в BAK Иво Куммер в интервью немецкоязычному швейцарскому общественному телеканалу SRF.

Ежегодно BAK выделяет на нужды национального кинопроизводства примерно 30 миллионов швейцарских франков (26 миллионов евро).

Платформа, рабочее название которой Swissflix, будет содержать как современные, так и классические картины, должна спасти швейцарские фильмы от забвения после того, как они были представлены на кинофестивалях, прошли в прокате или были выпущены на DVD. Проект планируется реализовать до 2024 года. Столь долгий подготовительный период необходим для решения всех возможных вопросов, связанных с авторскими правами.

Согласно предварительной информации по состоянию на текущий момент, созданием новой потоковой платформы займётся находящийся в Лозанне национальный киноархив Швейцарии – Cinemathèque Suisse.

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