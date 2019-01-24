Компания озвучила стоимость презентованных на выставке Consumer Electronic Show 2019 телевизионных панелей. Цены варьируются в зависимости от диагонали, от 5 тыс. долл. и выше, сообщает ixbt.com.

Как известно, все модели представленной линейки оснащены процессором Quantum Processor, что позволит смотреть видео в формате 8К. Среди них версии с диагональю 65, 75, 82 и 85 дюймов. Так, за самый «маленький» экран Samsung выставил цену порядка пяти тысяч долларов, за 75-дюймовый – почти семь, а также около десяти и пятнадцати тысяч соответственно за дисплеи с большей диагональю.

Отмечается, что 82-дюймовый телевизор поступит в продажу 22 марта. Остальные модели будут доступны для покупки уже с первого марта.

Напомним, ранее сообщалось, что во второй половине года компания Foxconn начнет производство 8К-панелей.

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