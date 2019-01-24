Netflix приняли в ряды крупнейших киностудий Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA). Об этом сообщает сайт Ассоциации.

Согласно данным, стриминговая платформа наряду с Walt Disney, Paramount, Sony и другими известными производителями телевизионного контента отныне является полноценным членом Motion Picture Association of America.

«Добавление Netflix позволит нам еще более эффективно защищать мировое сообщество авторов, и я с нетерпением жду возможности увидеть, чего мы все можем достичь вместе», — поделился исполнительный директор MPAA Чарльз Ривкин

Напомним, MPAA — американская некоммерческая организация, основанная в 1922 году Она объединяет крупнейших кинопроизводителей, защищая их бизнес-интересы. Членами Ассоциации являются шесть крупнейших голливудских студий.

Ранее Mediasat сообщал о том, что Netflix активно наращивает производство местного контента.

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