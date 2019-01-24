Решение об аннулировании лицензии провайдера Нацсовет принял в связи с его отказом от проведения проверки. Об этом сообщает сайт регулятора.

Как стало известно, «Телесистемы Украины» предоставляли не весь спектр услуг, заявленных в лицензии, в частности не транслировались 10 программ. Нацсовет назначил лицензиату проверку, о чем второй был проинформирован посредством заказного письма.

Однако, во время визита уполномоченного сотрудника по месту прописки представитель «Телесистем Украины» обнаружен не был. Таким образом, регулятором был составлен Акт об отказе от проверки.

В связи с этим Нацсовет принял решение подать судебный иск с прошением об аннуляции лицензии провайдера.

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