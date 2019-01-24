У телеканала «История ЕМ» могут забрать лицензию

Телеканал могут лишить лицензии за отсутствие спутникового вещания. Такое решение принял Нацсовет по вопросам телевидения и радио после повторной проверки канала. Об этом сказано на сайте регулятора.

Согласно данным, «Евромедиа», которой принадлежит канал, ранее уже притягивалась к ответственности за несоблюдение условий лицензии, в частности за отсутствие спутникового вещания. Тогда компания была оштрафована на сумму около 18 тыс. грн с обязательством выполнить лицензионные требования в течение месяца.

Сообщается, что в ходе повторной внеплановой проверки было установлено, что канал «История ЕМ» не привела свою деятельность в соответствие с поставленными требованиями, так и не начав вещание со спутника.

Исходя из этого, было принято решение подать в суд иск об аннулировании лицензии «Евромедиа».

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