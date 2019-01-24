Совместно с крупнейшей авиастроительной компанией мира Airbus корпорация проводит тестирование беспилотника в Австралии. Об этом пишет TechCrunch.

Согласно данным, целью испытаний является воплощение масштабного плана Facebook по разработке устройства на солнечной энергии для распространения интернета по всему миру.

В сообщении уточняется, что обе компании уже сотрудничали раньше в системах связи для спутниковых беспилотников. Однако, данных касательно текущего тестирования стороны пока не предоставляют.

Также отмечается, что у Facebook есть множество проектов, направленных на расширение доступа в Интернет по всему миру, особенно в развивающихся регионах, таких как Азия, Африка и Латинская Америка.

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