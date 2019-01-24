Черниговский провайдер получил штраф за трансляцию запрещенных иностранных программ

Провайдеру «Телерадиокомпания “ТЕЛКОМ”» было объявлено предупреждение и выписан штраф в размере 25% от суммы лицензионного сбора. Такое решение Нацсовет принял в связи с нарушением лицензионных условий, а также требований Евроконвенции и Законодательства Украины. Об этом сказано на сайте регулятора.

Согласно данным, «ТЕЛКОМ» распространял 18 иностранных программ, вещание которых не разрешено на территории Украины. Кроме того, было зафиксировано трансляцию российского канала «ТБН», контент которого признан украинским законодательством как противоречащий интересам государства.

Также регулятором было отмечено нарушение лицензионных условий, в частности несоблюдение универсальной программной услуги и самопроизвольная смена количества транслируемых программ.

В связи с этим Нацсовет установил для лицензиата штраф порядка 2,5 тыс. грн, а также срок в один месяц для устранения нарушений.

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