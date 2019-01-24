По заказу официальной платформы спутникового телевидения VIASAT компания ГФК Юкрейн провела исследование рынка платного телевидения в IV квартале 2018 года для определения оптимальной цены для бизнеса услуг платного телевидения. Исследование проводилось на территории всей Украины, репрезентативно для населения в возрасте старше 16 лет.

Согласно результатам исследования, большинство тех, кто согласен оплачивать услуги платного ТВ, готовы заплатить до 100 грн. Эта цена на 40 грн выше той, которую готовы были платить в IV квартале 2017 года большинство потенциальных и реальных пользователей платного ТВ.

В ГФК Юкрейн отмечают, что в предыдущие три года оптимальная цена для бизнеса платного ТВ находилась в диапазоне 41-50 грн в месяц, и только в конце 2018 года можно отметить ее четкое увеличение до 81-100 грн/мес.

Такие изменения на рынке платного телевидения демонстрируют готовность потребителей платить справедливую цену за потребляемый контент и их понимание его ценности. Благодаря росту стоимости услуги ТВ потребители могут рассчитывать на увеличение качества и разнообразия контента, производимого, в том числе, украинскими медиа группами.Для максимального удовлетворения спроса абонентов спутниковой услуги компания VIASAT провела ряд дополнительных исследований рынка, а также анализ предпочтений абонентов, по результатам которых разработала и представила новую линейку телевизионных пакетов. Ценовой диапазон новых пакетов составляет от 69 грн/мес. до 249 грн/мес. Среди них каждый потребитель сможет найти для себя оптимальные варианты по контентному наполнению каналов и их стоимости.

Кроме того для поддержки абонентов, которым в связи с грядущим кодированием спутникового сигнала необходимо приобрести сет-топ-боксы для приема сигнала, компания VIASAT разработала специальный тарифный пакет «Национальный» за 29 грн/мес. Пакет включает базовый набор рейтинговых национальных каналов и действителен на период до кодирования спутникового сигнала.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.