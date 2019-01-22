В Китае с 5G-смартфона совершили первый звонок в сети пятого поколения

Компания ZTE совместно с провайдером China Unicom впервые опробовала 5G в коммерческих сетях. Звонок состоялся в китайском городе Шэньчжэнь и был произведен с прототипа смартфона ZTE. Об этом сказано на сайте Комментарии.ua.

Согласно данным, компании протестировали скорость доступа в интернет, работу браузера и мессенджера WeChat, а также совершили групповой голосовой вызов.

Сообщается, что данная попытка не первая в своем роде, однако только сейчас звонок был совершен со смартфона 5G, практически готового к выходу на коммерческий рынок.

Стоит отметить, что ZTE является вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования в Китае. Компания планирует осуществить первые поставки 5G-смартфонов на рынок уже во второй половине 2019 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.