В чем разница: Зрители не отличают реальный 4К-контент от адаптированного

Согласно исследованию, проведенному холдингом «Ромир», российские зрители не видят принципиальной разницы между 4К-контентом и адаптированным под него. Опрашиваемые не смогли отличить настоящее 4К от растянутого до этого разрешения видео. Об этом пишет Коммерсант.

Согласно данным, в исследовании участвовало 300 человек. Участникам опроса необходимо было сравнить два видеоролика, демонстрировавшиеся на экране, согласно ряду критериев: яркость, контрастность, насыщенность, реалистичность и качество. В целом, зрители оценили оба видео в равное количество баллов. Однако по параметру «насыщенность» и «яркость» адаптированному 4К upscaled удалось обогнать истинный 4K native.

Как объясняет директор по развитию бизнеса, партнерств и платной модели онлайн-кинотеатра ivi Ирина Грандель, спрос на 4К-контент на сегодняшний день превышает предложение, что позволяет продавать большое количество телевизоров с поддержкой этого стандарта. Поскольку 4К-контента мало и войдет он в массовое производство еще не скоро, видеосервисам и производителям ТВ приходится адаптировать «картинку» формата Full HD в 4K, растягивая ее с помощью технических средств.

Грандель также отметила, что на ivi сейчас доступно более 200 видео в стандарте 4К, однако половину этой цифры составляют именно переформатированные — upscaled.

В свою очередь директор по продукту онлайн-кинотеатра Okko Игорь Соколов заметил, что в связи с популярностью формата 4К практически все ведущие кинопроизводители сегодня стараются работать в этом стандарте. Он также ожидает, что ближайшие два года эту тенденцию подхватят и российские кинематографисты.

Также стоит отметить, что значительный спрос на 4К признают и производители телевизоров. В Samsung Electronics отмечают рост доли 4К-телевизоров в общем числе продаж примерно на 50% в год. По подсчетам компании, в странах СНГ почти половину продаж составляет именно такая техника.

Напомним, 4К – разрешение, примерно соответствующее 4000 пикселей по горизонтали и практически вдвое превышающее стандарт 2К по каждой стороне кадра

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