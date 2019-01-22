Национальная комиссия Франции по информатике и правам человека (CNIL) недовольна работой Google, в частности несоблюдением конфиденциальности. За это корпорации грозит штраф в размере 50 млн евро, сообщает DW.

Согласно сообщению, Комиссию возмутила неспособность Google максимально прозрачно проинформировать пользователей о том, каким образом будут использованы их личные данные.

Также, по мнению CNIL, сомнению подлежит политика использования данных для персонализированной рекламы. Отмечается, что галочка в пользовательском соглашении, разрешающая использование данных, уже была проставлена изначально. Однако, согласно новому европейскому регламенту, ставить ее имеет право только сам пользователь.

В Google ситуацию пока не комментируют, намереваясь прежде изучить решение Комиссии.

«Люди ждут от нас высоких стандартов прозрачности и контроля. Мы стремимся придерживаться этих ожиданий и требований. Мы изучаем решение для определения последующих шагов», — сообщил представитель компании.

Отметим, что корпорация имеет право опротестовать штрафные санкции в суде.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.