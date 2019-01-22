Foxconn начнет производство 8К-панелей во второй половине года

Крупнейший производитель электроники Foxconn анонсировал запуск производства уже с сентября этого года. Строительство фабрики для изготовления телевизионных панелей практически завершено, пишет ixbt.com.

Сообщается, что Foxconn запустил строительство завода в Китае совместно с японской фирмой Sakai Display Products. На данный момент непосредственные строительные работы уже завершены.

Ожидается, что изготовленные панели будут использоваться в телевизорах Sharp. По прогнозам, в год фабрика должна будет выпускать продукции на сумму 4,72 млрд долларов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день 8К-телевизоры при внушительной стоимости не имеют сферы применения из-за нехватки специализированного контента. Однако, по прогнозам аналитиков, уже через несколько лет можно будет говорить о переходе с формата 4К на 8К.

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