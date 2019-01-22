Канал о дикой природе «Nat Geo Wild» переименуют в «National Geographic Wild» уже в феврале. Также будет изменен логотип ТВ-каналом, пишет TVnews.by.

Согласно сообщению, компания FOX уже ведет работы по изменению названия и дизайна телеканала «Nat Geo Wild». Изменения вступят в силу с первого февраля на всех рынках вещания.

Напомним, «Nat Geo Wild» — телеканал о дикой природе, который существует с 2006 года и транслируется в 22 странах мира, в том числе и в Украине.

Ранее Mediasat сообщал, что Компания Comcast предложила 65 миллиардов долларов за долю в Fox.

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