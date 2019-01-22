5G-смартфоны будут дороже своих «предшественников» минимум на 20%

Стоимость модели с поддержкой 5G превысит стоимость гаджета без таковой минимум на 20%. В среднем, 5G-смартфон среднего класса обойдется покупателю в сумму около 400 долларов. Об этом сообщает Digital World.

Согласно данным, китайские производители уже назвали предварительные цены на гаджеты с 5G. По их подсчетам, если стоимость нынешних 4G-моделей варьируется около 300 долларов, то аппараты с поддержкой стандарта пятого поколения будут дороже процентов на 20, что составит примерно 375-380 долларов

Разработчики объяснили систему расчета цен следующим образом. Формула определения цены – «4G+500». Это означает, что к цене смартфона с 4G прибавляют 500 юаней (75 долл), которые включают в себя расходы на техническое усовершенствование и адаптацию гаджета к 5G.

Однако, отмечается в сообщении, не стоит рассматривать данные цены как окончательные. Нельзя исключать возможности, что те или иные производители установят собственные наценки.

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