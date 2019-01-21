Последний компонент построенного в Великобритании «спутника-хамелеона» Eutelsat Quantum готов к отправке заказчику.

Последний фрагмент оборудования является частью новой платформы SSTL; шасси, дающее полезному модулю структурную основу, энергообеспечение и возможность маневрирования в космосе.

Платформа, являющаяся первым масштабным проектом компании, имеет массу более одной тонны, что на порядок больше массы любого спутника, построенного ею в прошлом.

В платформе представлены новые технологии – структурные решения британской разработки, импульсные колёса и гироскопы, которые способствуют выходу компании SSTL на международный рынок геостационарных спутников.

Вскоре платформа отправится с завода SSTL в Гилфорде в направлении сборочного цеха компании Airbus France, где, вместе с другими современными узлами, будет объединена со сверхмощным современным рабочим модулем.

Спутник Eutelsat Quantum является первым космическим спутником, который можно будет перепрограммировать после запуска.

Спутник был прозван «хамелеоном» из-за того, что при его постройке был использован «программно-ориентированный» принцип, означающий, возможность внесения в его миссию любых изменений уже после запуска на орбиту. В частности, речь идёт об изменении зоны покрытия сигнала, частот, мощности, орбитальной позиции.

Он знаменует собой отход от традиционного принципа постройки спутника под конкретные параметры заказчика, с неперестраиваемым рабочим модулем. И является первым подобным аппаратом для всех участников данного проекта.

Спутник связи был разработан в рамках проекта сотрудничества частного и государственного секторов ARTES – при участии ESA и Eutelsat, которые будут эксплуатировать спутник и использовать его гибкие возможности для более эффективного удовлетворения постоянно изменяющихся запросов рынка.

Заместитель генерального директора и технический директор компании Eutelsat Йохан Леруа говорит: «Eutelsat Quantum является первым подобным спутником в мире и результатом многолетних исследований и тестов, проводимых Eutelsat и поддержанных нашими главными партнёрами – такими, как ESA, Космическое агентство Великобритании и Airbus.

Аппарат принесёт нам беспрецедентно широкие возможности и гибкость в обслуживании наших клиентов, представляющих правительственный сектор, сектор мобильной связи и передачи данных: инновационные решения позволят не только корректировать покрытие сигнала в режиме реального времени в целях перераспределения ресурсов между лучами и регионами, но также дадут клиентам возможность управлять спутником и автономно оптимизировать ёмкости».

Большая часть ультрасовременного оборудования, установленного на спутнике, была произведена по заказу Airbus в Великобритании. Рабочий модуль был отправлен во Францию в декабре 2018 года. В настоящее время он проходит необходимые тесты, после чего будет подключен к платформе.

Управляющий директор британского отделения компании Airbus Defence and Space Колин Пэйнтер комментирует: «Объединив рабочий модуль, построенный опытными в этом деле инженерами из Портсмута, и новую геостационарную платформу от SSTL, мы готовы предоставить Eutelsat чрезвычайно сложный интеллектуальный аппарат. Спутник является первым в мире аппаратом такого класса, который можно перепрограммировать на орбите, и мы с нетерпением ожидаем возможности увидеть его в работе».

Ожидается, что такое расширение линейки продуктов SSTL открывает перед компанией ещё не освоенные рынки. Сегодня они дали людям возможность прийти и увидеть современную платформу перед тем, как она покинет пределы цеха.

Управляющий директор SSTL Сара Паркер говорит: «Завершение работы по созданию платформы для спутника Eutelsat Quantum является важной вехой для SSTL, поскольку это наш первый проект, реализуемый для мирового рынка коммерческих спутников связи. В процессе разработки и сборки этого инновационного космического аппарата мы смогли расширить наши знания и навыки, необходимые для создания высокопроизводительных продуктов для развивающегося рынка связи, где мы в настоящее время активно ищем новые возможности для себя».

Директор отдела телекоммуникаций и интегрированных приложений в ESA Магали Вайссир говорит: «Eutelsat Quantum – это важная программа как для Великобритании, так и для ESA, а также – типичный пример успешной модели партнёрства государственного и частного секторов ARTES. Нашим приоритетом прежде всего является здоровье индустрии и её готовность к будущим вызовам рынка. Подобное партнёрство, способствующее развитию конкуренции, компетенции и деловых перспектив компаний, которые мы поддерживаем, – это то, чему мы готовы и в дальнейшем посвящать наши действия».

Генеральный директор Британского космического агентства Грэм Тёрнок говорит: «Спутники связи, подобные Eutelsat Quantum, которые можно перепрограммировать и которым можно изменять покрытие, корректировать функции связи и орбиту, до недавних пор можно было встретить лишь в произведениях писателей-фантастов или в подобных, фантастических фильмах. Благодаря нашему финансированию на суму в 480 миллионов евро программы ARTES от Европейского космического агентства, благодаря содействию Министерства промышленной стратегии и партнёрству с лидерами индустрии мы оказываем помощь британскому бизнесу в воплощении в реальность того, что прежде было лишь продуктом «научной фантастики», в создании коммерчески успешных проектов на основе данных инноваций, а также в создании новых рабочих мест и обеспечении стабильного роста».

В настоящее время аппарат готовится к отправке в Тулузу, где будет произведена его окончательная сборка в преддверии запуска, намеченного на этот год. Ожидается, что спутник начнёт работу (на пока ещё не определённой орбитальной позиции) в первом квартале 2020 года. В спутнике Quantum используется химический двигатель, что обеспечит его быстрый подъём на орбиту.

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