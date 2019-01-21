Система Android TV – далеко не лидер на сегодняшнем рынке потоковых медиа. Однако популярность системы неуклонно растёт из года в год. Согласно последним данным, выбор в пользу данной платформы от компании Google сделало более 100 операторов услуг платного ТВ по всему миру.

В своём комментарии, данном изданию Multichannel News, руководитель отдела продакт-менеджмента Android TV подтвердил информацию о том, что платформу сегодня использует уже более 100 провайдеров услуг платного ТВ по всему Земному шару.

Главным образом, это провайдеры из стран Европы и Азии, где платформу Android TV используют на своих цифровых видеоплеерах «десятки миллионов» зрителей. И это, собственно, «почти половина» от общего количества пользователей Android TV в мире.

Год назад в компании Google заявили, что количество пользователей платформы Android TV удвоилось. И это несмотря на отсутствие нового потребительского оборудования – в особенности, в США. Но, похоже, звёзды благоприятствуют платформе. Платформа всё чаще устанавливается на сет-топ-боксах и телевизорах, и её всё чаще выбирают операторы платного ТВ.

Любопытно, что, по некоторым сведениям, в AT&T продолжают работать над созданием потокового сет-топ-бокса для службы DirecTV, в котором должна использоваться модифицированная версия платформы от Google.

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