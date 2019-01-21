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Android TV

Система Android TV – далеко не лидер на сегодняшнем рынке потоковых медиа. Однако популярность системы неуклонно растёт из года в год. Согласно последним данным, выбор в пользу данной платформы от компании Google сделало более 100 операторов услуг платного ТВ по всему миру.

В своём комментарии, данном изданию Multichannel News, руководитель отдела продакт-менеджмента Android TV подтвердил информацию о том, что платформу сегодня использует уже более 100 провайдеров услуг платного ТВ по всему Земному шару.

Главным образом, это провайдеры из стран Европы и Азии, где платформу Android TV используют на своих цифровых видеоплеерах «десятки миллионов» зрителей. И это, собственно, «почти половина» от общего количества пользователей Android TV в мире.

Год назад в компании Google заявили, что количество пользователей платформы Android TV удвоилось. И это несмотря на отсутствие нового потребительского оборудования – в особенности, в США. Но, похоже, звёзды благоприятствуют платформе. Платформа всё чаще устанавливается на сет-топ-боксах и телевизорах, и её всё чаще выбирают операторы платного ТВ.

Любопытно, что, по некоторым сведениям, в AT&T продолжают работать над созданием потокового сет-топ-бокса для службы DirecTV, в котором должна использоваться модифицированная версия платформы от Google.

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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