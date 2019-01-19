«Виртуальные» поездки: Корея запустила автобус с доступом к 5G

В Сеуле, Южная Корея, появился автобус с доступом к сети 5G. Транспортное средство, вместительностью 10 мест, оснащено также гаджетами виртуальной и дополненной реальности. Об этом сообщает Pulse News.

Согласно данным, запустила новшество компания KT Corp. Оператор пустил транспортное средство по центральной части Сеула. Однако, сообщается, что в середине февраля автобус переведут в южную часть корейской столицы.

В сообщении отмечается, что 5G намного опережает по скорости мобильную связь четвертого поколения: скорость интернета выше почти в 20 раз.

Напомним, ранее Mediasat сообщал, что Корея запустила первые сети 5G.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.