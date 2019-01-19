Специалисты Научного института машиностроения обнаружили большое количество мусора на геостационарной орбите. По прогнозам ученых, космические отходы в таком масштабе могут навредить телекоммуникационным спутникам и другим космическим аппаратам технике, передают Вести.ru.

Геостационарная орбита находится над экватором Земли на высоте почти 36 тыс. километров и используется для размещения искусственных спутников. Согласно сообщению экспертов, на сегодняшний день около 70% всех ее объектов составляет космический мусор.

В сообщении также говорится, что накопление мусора может привести к проблемам в работе спутников вещания и ретрансляции, находящихся на геостационарной орбите.

Стоит отметить, что специалисты из Университета имени Баумана уже рассмотрели возможные решения ситуации. Ученые предлагают запустить спутник, который очистит орбиту, перебросив весь мусор в зону захоронения.

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