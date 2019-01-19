Абоненты сети «Crnogorski Telekom» теперь могут смотреть UATV

Украинский телеканал иновещания UATV стал доступен в самой большой сети Черногории — «Crnogorski Telekom». Таким образом он представлен в двух кабельных сетях (ранее также начал работу в сети «m:tel»). Это обеспечивает его вещание практически по всей территории страны. Об этом говорится на сайте UATV.

Украинские дипломаты отмечают важность доступа телеканала канала в «Crnogorski Telekom» как возможность поддерживать связь диаспоры с родиной, а также информировать жителей Черногории о событиях в Украине, знакомить с нашей культурой.

«С включением в сеть «Crnogorski Telekom» UATV пока представлен в двух крупнейших кабельных сетях Черногории, которые вместе обеспечивают практически 100% покрытие в стране. Поэтому Украина становится ближе и понятнее для иностранного зрителя, учитывая значительное количество туристов, ежегодно посещающих Черногорию», — отметил консул Украины в Черногории Михаил Шматов.

Напомним, компания«Crnogorski Telekom» входит в группу «Deutsche Telekom» и предоставляет своим абонента услуги, связанные с телефонией, интернетом и телевидением. Она является крупнейшей телекоммуникационной компанией Черногории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.