Абоненты lifecell могут подключиться к новому тарифному плану «ХэндМейд»

«ХэндМейд» от lifecell стартует с этого месяца. Новый тариф позволит абонентам создавать почти 3500 комбинаций пакетов услуг для максимально удобного персонального пользования. Об этом сообщила пресс-служба lifecell.

Представленный тариф разработан в популярном среди пользователей формате конструктора. Он предусматривает полное составление абонентом тарифного плана на свой вкус, исходя из собственных потребностей и приоритетов в пользовании мобильной связью.

Как сообщают в пресс-службе самого оператора, пользователь тарифа «ХэндМейд» может самостоятельно выбрать услуги, которые посчитает наиболее выгодными. Первоначально абонент определяет приоритетное направление звонков: безлим в lifecell или звонки на сети других операторов. После этого он подключает пакет интернет-трафика, в зависимости от необходимого ему количества гигабайт.

Кроме того, по словам представителей lifecell, «ХэндМейд» дает возможность пользоваться популярными сервисами и мобильными приложениями на более выгодных условиях. В зависимости от выбора услуги, можно без дополнительной платы за трафик смотреть видео или «сидеть» в соцсетях.

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