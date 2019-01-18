Основатель компании OneWeb Грег Уайлер подтвердил запуск спутников для обеспечения высокоскоростного интернета на Земле. О том, что это состоится 19 февраля, он написал в своем Twitter.

Уайлер отметил, что запуск широкополосных спутников фабричного производства анонсирует новые возможности для исследования космоса. Кроме того, обеспечение интернетом всех уголков планеты станет осознанным шагом на пути к устранению информационного разрыва, существующего между отдаленными регионами и более развитыми странами.

Россия также приобщится к проекту, запустив 19 февраля спутники с помощью ракет «Союз». Согласно контракту, подписанному в 2015 году, до конца текущего года РФ запустит 21 спутник.

Напомним, OneWeb планирует отправить в космос 900 спутников с целью собрать мощнейшую группировку для обеспечения широкополосного доступа к интернету во всем мире.

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