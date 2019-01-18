На сегодняшний день 4G-связь доступна более чем в 1300 населенных пунктах. Украинские мобильные операторы выполнили свои лицензионные обещания касательно подключения населенных пунктов страны к сети 4G. Эту информацию предоставила Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает m!nd.
Согласно данным, «Vodafone Україна» обеспечил 4G-связью 1099 населенных пунктов, lifecell – 185 и «Киевстар» — 95. Существенную разницу в показателях последние два объясняют тем, что в их отчетности указаны только пункты с населением более 10 000 человек, тогда как в «Vodafone Украина» представлены все.
Стоит отметить, что лицензионные условия обязывали операторов организовать получение услуг 4G на протяжении года для не менее 90% населения каждого областного центра. За два года необходимо было обеспечить доступом к сети не менее 90% каждого населенного пункта с числом жителей не меньше 10 тыс.
Как отмечает НКРСИ, на сегодняшний день операторами связи было выдано более 35 тыс. разрешений на использование радиоэлектронных приборов.