На сегодняшний день 4G-связь доступна более чем в 1300 населенных пунктах. Украинские мобильные операторы выполнили свои лицензионные обещания касательно подключения населенных пунктов страны к сети 4G. Эту информацию предоставила Нацкомиссия по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передает m!nd.

Согласно данным, «Vodafone Україна» обеспечил 4G-связью 1099 населенных пунктов, lifecell – 185 и «Киевстар» — 95. Существенную разницу в показателях последние два объясняют тем, что в их отчетности указаны только пункты с населением более 10 000 человек, тогда как в «Vodafone Украина» представлены все.

Стоит отметить, что лицензионные условия обязывали операторов организовать получение услуг 4G на протяжении года для не менее 90% населения каждого областного центра. За два года необходимо было обеспечить доступом к сети не менее 90% каждого населенного пункта с числом жителей не меньше 10 тыс.

Как отмечает НКРСИ, на сегодняшний день операторами связи было выдано более 35 тыс. разрешений на использование радиоэлектронных приборов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.