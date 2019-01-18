В Украине киберполиция пресекла работу ряда пиратских кинотеатров. Сотрудниками правоохранительных органов было остановлено деятельность граждан Сумской и Ровненской областей, которые занимались незаконным размещением контента на сайтах без соглашения правообладателя. Об этом Департамент киберполиции пишет на своей странице в Фейсбук.

Согласно сообщению, полиции удалось установить личность 34-летнего жителя Сумской области, который администрировал несколько пиратских ресурсов. В ходе обыска правоохранители изъяли из жилища нарушителя технику, которая имела отношение к администрированию сайтов или содержала незаконный контент.

Аналогично в Ровненской области был проведен обыск по месту жительства 25-летнего гражданина Украины, являвшегося администратором пиратского сайта. Из дома также было изъято все оборудование для дальнейшего проведения экспертиз.

Киберполиция отмечает, что эти ресурсы действовали в течение нескольких лет и нанесли правообладателям ущерб в размере около 10 миллионов гривен.

На данный момент досудебные разбирательства продолжаются, ведутся экспертизы. По их результатам станет известна степень тяжести преступления и дальнейшая судьба нарушителей. В случае подтверждения обвинений обоим злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность.

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