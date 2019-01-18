Канал филиала НОТУ в Николаеве перешел на широкоэкранное вещание

Недавно подразделение Национальной ТРК Украины в Николаеве было обеспечено новой техникой для съемок. Такое оснащение помогло общественному каналу перейти с формата 4:3 на широкоэкранный 16:9. Об этом сообщила пресс-служба НОТУ, передает «UA: Суспільне мовлення».

Согласно данным, новую технику получили шесть региональных каналов НОТУ при помощи Посольства США. Изменения связаны со скорым запуском этими медиа общественно-политического проекта «Дебаты».

Как сообщил менеджер Общественного ТВ в Николаеве Дмитрий Лигунец, именно предоставленная техническая помощь поспособствовала переходу канала «Миколаїв» на новый качественный формат вещания. Каналу были предоставлены камеры, спутниковое оснащение, компьютеры, экраны и другая техника, необходимая для создания медиапродукта.

Напомним, в 2017 году «UA: Перший», «UA: Культура» и «UA: Крим» перешли на формат 16:9. Спустя время к их числу присоединились еще 15 украинских телеканалов.

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