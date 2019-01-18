Американцам подняли стоимость подписки на Netflix

Netflix поднял цены на пользование жителям Южной и Cеверной Америки. Подписка подорожала в среднем на 2 доллара. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно данным, стандартный и премиум тарифы выросли в цене на 2 доллара, теперь их стоимость составляет 13 и 16 долл. соответственно. Новые пользователи сервиса уже производят оплату согласно данным расценкам. Для тех, кто уже был зарегистрирован на платформе, стоимость возрастет в течение нескольких месяцев.

Сообщается, что это четвертое увеличение цен за все время существования Netflix. Представители компании объясняют это необходимостью увеличения инвестиций в производство видеоконтента.

Отметим, что изменения ценовой политики не затронули Мексику и Бразилию. Касательно возможного роста цен в других регионах информации пока нет.

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