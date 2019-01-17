Швейцария намерена в текущем месяце провести аукцион частот, необходимых для запуска услуг мобильной связи пятого поколения (5G), в котором, как ожидается, примут участие такие признанные лидеры рынка, как Swisscom, Sunrise и Salt Mobile.

Операторы связи, работающие на территории Швейцарии, стремятся получить частотный ресурс для запуска 5G – технологии, которая позволит развивать ультрасовременные цифровые проекты, такие, в частности, как Интернет вещей, промышленная автоматизация и самоходный транспорт. Об этом пишет Reuters.

В Федеральном бюро связи (OFCOM) лишь подтвердили, что аукцион пройдёт в январе, а его результаты будут объявлены во втором квартале текущего года.

В OFCOM не сообщили никаких других подробностей – не было названо даже количество компаний, которые примут участие в так называемом «часовом аукционе». Потенциальным участникам – среди которых могут быть также новички и иностранные компании – запрещается давать комментарии.

По словам чиновников, часовой аукцион гарантирует участникам возможность получения пакетов частот, которые наиболее подходят к их бизнес-моделям. В частности, участникам будет дана возможность «переключаться» между категориями частот в ходе проведения аукциона.

На аукцион будут выставлены блоки частот в диапазонах 700 МГц, 1400 МГц, 2.6 ГГц и 3.5 ГГц. Организаторы частот надеются заработать 220 миллионов швейцарских франков (223 миллиона долларов) – если, конечно, заявки будут поданы на все выставленные блоки частот.

Большая часть частот, выставленных на аукцион, предлагается пользователям на период до конца 2033 года. Подробности смотрите по этой ссылке.

В прошлом году Италия посредством проведения аналогичного аукциона частот для 5G собрала в государственную казну 6.5 миллиарда евро (7.4 миллиарда долларов). Аукцион прошёл в обстановке жёсткой конкуренции, однако его организаторов подвергли критике за то, что он истощил резервы капиталов операторов, которые нуждаются в необходимости немалых инвестиций в развитие сетей.

Германия, проведя аукцион частот для нужд 5G, планирует получить 4-5 миллиарда евро, – сообщает деловая газета Handelsblatt. Компании Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica Deutschland уже заявили о своих планах принять участие в тендере. Для этого им и всем прочим желающим необходимо успеть подать заявку до 25 января.

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